El mito del hilo rojo para curar el hipo en bebés: ¿Verdad o Mentira?

Ciudad de México.- La maternidad puede estar llena de mitos y realidades por lo que puede que a veces se tengan muchas creencias sobre cómo cuidar a los pequeños del hogar o también el cómo aliviar algunas molestias típicas, como el hipo.

Desde hace mucho tiempo se recomienda colocar un hilo rojo en la frente de un bebé para poder quitarle el hipo, especialmente cuando se trata de un recién nacido, sin embargo, esto es falso.

Te puede interesar: ¿Tu bebé recién nacido tiene hipo? Descubre cómo quitárselo con este práctico método

El hipo es una contracción brusca del diafragma por lo que se causa un cierre de las cuerdas vocales produciendo el famoso sonido del hipo, esta molestia, aunque no lo parezca, es una reacción habitual de los niños sanos, dura muy poco tiempo y no necesita de atención médica.

No existe un remedio como tal para curar el hipo, no se quita colocando un hilo rojo en la frente del bebé, tampoco un algodón mojado y menos un trozo de papel, el hipo se quita por sí solo, puede durar mucho o poco tiempo.

Te puede interesar: ¡Aprende a identificarlos! Esto es lo que significan algunos gestos que hace tu bebé

Aunque no se puede quitar, si es posible evitarlo, procurando que el bebé no coma muy rápido porque esto hará que ingiera aire, se deben hacer pequeñas pausas para que no se genere una presión en el estómago que posteriormente salga en forma de hipo.

Fuente: ABC Es