¡Atención! Conoce quiénes pueden padecer la terrible enfermedad post Covid-19

Ciudad de México.- El virus que causa el Covid-19, se caracteriza por producir diferentes síntomas en las personas los cuales puedes ser leves y por un poco tiempo o provocar enfermedades respiratorias más agudas; o en otro casos no presentan ningún síntoma. Sin embargo, existen casos en los que la persona continúa con síntomas incluso después de su recuperación, a esto se le conoce como coronavirus prolongado.

El mencionado covid prolongado es muy característico por la acumulación de los síntomas del coronavirus, los cuales pueden variar entre fatiga severamente marcada, dificultad para respirar, dolores de cabeza y, regularmente, la pérdida del gusto y olfato de manera prolongada.

Lee también: Lengua Covid: Descubre todo sobre el nuevo síntoma relacionado a este virus

Un estudio relativamente extenso de 384 personas lo suficientemente enfermas como para ser ingresadas en el hospital con covid-19 mostró que el 53 por ciento permanecía sin aliento uno o dos meses después, y que un 34 por ciento tenía tos, mientras que un 69 por ciento presentaba fatiga.

Ante estos resultados, se ha concluido que las personas que, durante su contagio, manifiestan más de cinco síntomas son más expuestas a padecer del covid prolongado. Otros factores de riesgo suelen ser la edad avanzada y el sexo femenino, así como el sobrepeso.

También te podría interesar: ¡Atención! Estos síntomas del Covid-19 permanecen incluso después de haberte curado

Por otra parte, otra de las tantas investigaciones arroja como resultado preliminar que el virus SARS-CoV-2 podría impactar a largo plazo en los órganos, aunque es importante señalar que el perfil de quienes lo padecen es distinto a los afectados por la prolongación del coronavirus. Pues contempla un deterior en el corazón, pulmones y riñones.

Otro estudio ha demostrado que la fatiga es común después de Covid-19, que ocurre en más de la mitad de los casos, y parece no estar relacionado con la gravedad de la enfermedad temprana. Además, las pruebas mostraron que las personas examinadas no tenían niveles elevados de inflamación, lo que sugiere que su fatiga no fue causada por una infección continua o por su sistema inmunológico trabajando horas extras

Los factores de riesgo de síntomas duraderos en este estudio incluyeron ser mujer, de acuerdo con el estudio de la aplicación de síntomas Covid, y, curiosamente, tener un diagnóstico previo de ansiedad y depresión.

Fuente: Infobae