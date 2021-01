Este delicioso fetuccini es una entrada ideal para tu cena este 14 de febrero

Ciudad de México.- El 14 de febrero se acerca cada día más, lamentablemente, muchas personas no podrán salir de casa por la pandemia de Covid-19, pero eso no significa que no puedas armar un hermoso plan para pasarlo con la persona que amas, quizás con algún regalo hecho a mano.

No hay nada que unas velas, algunos pétalos de rosa y una rica cena no puedan arreglar. Para esto puedes ir pensando en la entrada, quizás un fetuccini con salsa de atún sea el inicio de una maravillosa noche con tu pareja, no sé, piénsalo...

Ingredientes:

2 latas de atún, previamente escurrido

90 gramos de queso crema

1 lata de media crema

1 paquete de fetuccini

1 litro de agua

1 diente de ajo

Sal al gusto

Hierbas de olor

Preparación:

Pon a hervir el litro de agua en una olla, cuando haya alcanzado el punto de ebullición vierte la sal, el diente de ajo y las hierbas de olor, déjalas 1 minuto. Añade la pasta y deja que se cosa. Una vez que este lista resérvala. En la licuadora muele el atún con la media crema y el queso. Sirve el fetuccini con la salsa.

Puedes acompañar esta pasta con unos medallones y una ensalada fresca.

