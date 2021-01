VIDEO: Mujer atrapa a su esposo con su amante y en pleno escape los detiene

Ciudad de México.- Una mujer ha compartido en su cuenta de TikTok un video en el que se puede ver como es que atrapa a su esposo en medio de la carretera con su amante, pero mientras intenta escapar a toda velocidad en su camioneta ella logró detenerlos atravesándose en su camino.

Recientemente se ha vuelto viral un video en el que una mujer graba a su esposo junto a otra mujer, su amante, mientras que están sobre la camioneta negra de este y los detiene un largo rato mientras que él hace maniobras para escapar pero le es imposible debido a que se interpone.

Cabe mencionar que mientras que la mujer le reclama a su pareja, la otra se cubre el rostro con las manos, después usando el celular, el cuál usa para hablar con alguien más, cosas que no se pueden escuchar pues hay una música de fondo que impide que se escuche.

Hasta el momento este video ha sido reproducido alrededor de dos millones 400 mil veces, recibiendo cientos de miles de comentarios en el que le piden una segunda parte o que comparta uno en el que se pueda escuchar lo que le grita.

¿Soy la única que se quedó con ganas de que le quebrara el parabrisas?", "Le vieran quitado la música ..para escuchar mejor", "Yo primero digo que para que se humilla ella de esa manera, pero me si me pongo en su lugar y ay no, que pin... coraje", fueron algunos de los comentarios.