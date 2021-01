¡San Valentín en medio del confinamiento! Luce hermosa con estos 'outfits' cómodos

Ciudad de México.- La pandemia por Covid-19 continúa al rededor del mundo y parece que no planea detenerse por un rato, pero esto no significa que no puedas pasar un San Valentín maravilloso en casa.

Para esta ocasión necesitarás un outfit fashion, pero cómodo, así que puedes inspirarte en algunas tendencias soft comfy que se popularizaron después del 2020 como alguna de estas ideas.

1. Oversize con jeans

El rosa será el color del año 2021, además es el tono por excelencia del día de San Valentín junto con el color rojo, por lo que es una excelente idea que utilices un overzise con unos jeans y unos clásicos zapatos deportivos. Puedes agregarle algunos accesorios, como un collar y hacerte un recogido con algún adorno en el cabello, lucirás increíble.

2. Oversize con falda y zapatos deportivos

Los oversize son la prenda soft comfy por excelencia, combinan increíble con lo que elijas, como con esta falda. Puedes jugar un poco con los colores y usar algo color vino para darle un aspecto más formal a la reunión, puedes usar unas botas para que la falda luzca equilibrada.

3. Oversize con shorts

Como podrás ver, todo depende de los accesorios para poder tomar un outfit relajado y convertirlo en algo sumamente formal y aesthetic. Puedes combinar el short con unos botines y el overisize con algún collar largo para que le dé equilibrio a tu atuendo.

