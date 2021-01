Ante la crisis: Abuelito de 80 años que ofreció clases de matemáticas ya tiene alumnos

Ciudad de México.- Guillermo Trujillo es el nombre de un abuelito que a sus 80 años decidió ofrecer clases de matemáticas en las calles pues la crisis en tiempo de pandemia lo dejó sin ingresos, misma iniciativa de promocionarse en las calles que le ofreció un buen final.

Guillermo se volvió bastante viral en redes sociales luego que una habitante le sacó una fotografía junto a su cartel donde se leía cada detalle des sus servicios con clases de matemáticas, cálculo, geometría, trigonometría, álgebra, entre otras, y que al ser captado inmediatamente llegó a cumplir su objetivo.

Y aún cuando no logró culminar como ingeniero en la UAM de Iztapalapa, el quería que sus aprendizajes sirvieran de algo, al mismo tiempo que le generaban ingresos, por ello en su letrero compartió su dirección y teléfono, consiguiendo así tener alumnos.

Pero esto no acabó pues a medida que daba sus enseñanzas, logró que internautas de otros países le pidieran clases cosa que no podría cumplir por no contar con una computadora, pero que gracias a una fundación se le otorgó y este sigue ejerciendo desde casa.