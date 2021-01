VIDEO: Impaciente caballo escapa de su corral para exigir su hora de la comida

Chippewa Falls, EU.- Un pequeño retraso en su hora de la comida provocó que un impaciente caballo escapara de su corral para dirigirse a la casa de sus dueños y esperar a que salieran por la puerta principal y exigirles su alimento.

Esto es lo ocurrió el 14 de diciembre de 2019 en la ciudad de Chippewa Falls, Wisconsin cuando una mujer que pretendía alimentar a sus animales de granja se encontró con la inusual situación de que su caballo ya la esperaba justo afuera de su vivienda.

El invierno pasado me desperté sola en casa y escuché algo en el porche, comencé a filmar tan pronto como me di cuenta de que podía ser mi caballo. Encontré a Nami ahí y me sorprendí. No tengo idea de cómo salió, pero tuve que correr adentro, agarrar una correa de perro y llevarlo de vuelta a su lugar", dijo la autora del clip.