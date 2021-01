Cabello por oxígeno: Joven vende parte de su cabellera para ayudar a su abuelito

Ciudad de México.- Una joven de 16 años que responde al nombre de Ana Paola y parecer es toda una mexicana, tomó la decisión de vender parte de su cabellera para ayudar a su abuelito, mismo que necesitaba un tanque de oxigeno.

Ana decidió venderlo para salvar a su amado abuelo pues él como otros 10 integrantes de la familia se encuentran infectados de coronavirus, sin imaginar que su acto de bondad que presumió en Facebook la convertiría en una historia viral.

La estudiante de bachillerato confesó también que desde hace una semana es que se diagnosticó que su abuelo necesitaba del oxigeno, pero debido a los tantos gastos que han presentado desde enterarse de la enfermedad no habían podido comprarlo.

Yo prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito. De todos modos mi cabello vuelve a crecer, me quedó muy cortito, pero bueno desde antes de que me lo cortara muchísimas personas me apoyaron", confesó Paola.