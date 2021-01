Tras 11 mese separados, niño es sorprendido por su madre y su reacción se vuelve viral

Asunción, Paraguay.- Hace poco comenzó a viralizarle en redes sociales la reacción que tuvo un niño de unos 10 años al recibir la sorpresa de su madre el día de su cumpleaños después de 11 meses separados debido a la pandemia de Covid-19.

Karina Ayala Cabriza, compartió en redes sociales un video en el que muestra el momento en el que sale de una gran caja de regalo y su hijo grita y la abraza completamente emocionado por su presencia, mientras que entre lágrimas le dice que la extraño mucho.

Cabriza hace casi un año se fue a vivir a España en busca de una mejor vida para ella y su hijo, Iann Fernando, pero ante la pandemia por el coronavirus, no podía regresar a ver a su hijo o recibir su visita, pese a que este le pedía constantemente que regresara a casa.

Ante esto la madre comenzó un plan para regresar a Paraguay, logrando su objetivo justo un día antes del cumpleaños de su pequeño, por lo que con ayuda de sus familiares llegó a su casa y se ocultó en una gran caja de regalo.

Cuando el niño la abrió para ver su interior, esta saltó y el niño de unos 9 años le da un fuerte abrazo muy emocionado diciéndole entre lágrimas que la extrañó mucho, momento que se ha viralizado.

Ayala, señaló que nunca pensó que tendría tal impacto, asegurando que nunca más se irá a ningún lado sin la compañía de su hijo.

Ni yo creí que iba a tener tanta repercusión. Si algún día me toca volver, voy a ir, pero me voy con él. Dejarle ya no es una opción, me cuesta estar lejos”, agregó.