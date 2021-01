VIDEO: El tierno momento en que un hombre ayuda a búho a regresar a su nido

São Paulo, Brasil.- Un hombre brasileño grabó en video el momento en que durante su camino se encontró con una cría de búho asustado que parecía estar perdido, por lo que decidió calmarlo y ayudarlo a regresar a su hogar.

El hecho tuvo lugar 24 de noviembre de 2020 en São Paulo, Brasil y muestra cómo el ave extiende sus alas y hace fuertes ruidos cuando el hombre se acerca a él, aunque unas cuantas caricias y palabras bonitas bastan para tranquilizarlo.

Es así como el búho le permite al sujeto tomarlo entre sus manos para colocarlo en un área más elevada llena de pasto en donde se encuentra su nido y a dónde no había podido llegar por su cuenta al ser demasiado joven y no saber volar.

Encontré un búho fuera del nido. Se asustó al verme, pero no pudo resistirse a mi cariñoso y dejó a un lado su miedo. La devolví al nido y cuando me vio por segunda vez mostró una gran alegría y sonrió ", dijo el autor del clip.