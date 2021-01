Con lentes oscuros, chihuahua causa sensación en TikTok con su mejor baile

Estados Unidos.- Recientemente en TikTok ha comenzado a viralizarse el video de un perro de la raza chihuahua que al mostrar sus mejores pasos de baile al ritmo de Hai Phut Hon de Marlene y usar unos grandes lentes oscuros, ha logrado causar un gran furor entre millones de usuarios de la red social.

Un usuario de la red social compartió en su cuenta personal un video en el que su perro, un chihuahua blanco, posa desde su cama con unos grandes lentes oscuros de sol mientras que se escucha de fondo el tema Hai Phut Hon de Marlene.

Tras esto, el joven comienza a mover al can al ritmo de este tema tomando diferentes ángulos desde su cama, causando un gran furor entre los usuarios que no han dudo en expresar lo mucho que se han divertido ver al can bailar, especialmente con los lentos y los efectos de las luces.

Cabe mencionar que hasta el momento el video ya cuenta con más de dos millones de reproducciones, 'likes' y 25 mil comentarios en los que destacan el talento del can.