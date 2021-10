Renovaciones de visa a Estados Unidos sin entrevista.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el paso de los años, la concepción de Estados Unidos se fue tornando hacia una nación más turística, no en vano en este momento es uno de los líderes en recepción de viajeros dentro de sus fronteras.

Este fenómeno se ha producido porque en USA se puede disfrutar de todo lo que un visitante puede soñar. Paisajes paradisiacos, urbes impresionantes o sitios históricos entre otros aspectos que cualquier persona quiere dejar grabados en su retina durante el resto de sus días.

La entrada como turista no es sencilla en Estados Unidos, por ello se debe tener en cuenta la documentación que cada persona debe llevar consigo para no tener problemas de cumplir uno de sus sueños. No deben olvidar renovar la visa, ya que, si en ese papel acreditativo su entrada estaría prohibida, y por ende, no podría disfrutar de todos los encantos del país norteamericano.

Estos trámites burocráticos en ocasiones son tediosos, por lo que no es mala idea ponerse en manos de profesionales para que realicen ese trámite burocrático en nombre del turista en cuestión, y así tener plena seguridad de que todo está correcto. No se debe pasar por alto que la situación actual ha cambiado, por lo que es necesario realizar estos trámites con más tiempo.

Las medidas covid y los retrasos que la pandemia ha provocado en la tramitación de visas, las renovaciones sin entrevista son las vías de trámite que están funcionando con mayor fluidez. Algo que debe tener en cuenta los miles de turistas aztecas que van a visitar el presente curso, el país con el que comparten parte de su frontera.

Todos los compatriotas aztecas debemos tener claros los distintos tipos de visa para visitar Estados Unidos desde México (B1, B2, B1/B2). Es decir, un sinfín de tareas administrativas que es mejor poner en mano de agencias especializadas. Estas empresas ofrecen un servicio de asistencia en el proceso de solicitud de visa de turista para Estados Unidos, tanto solicitudes de primera vez como renovaciones. Cuentan con un formulario de solicitud DS-160 en español, pensado para facilitar el rellenado al usuario, evitando errores que puedan resultar en visa denegada, con la consecuente pérdida de dinero y tiempo. También dan asistencia al usuario en caso de dudas. Además, de encargarse de agendar la cita tanto en el CAS como en la embajada de Estados Unidos y guiar al solicitante de visa durante todo el proceso.

USA está a tan solo unos pocos kilómetros. Es momento de prepara la maleta para emprender un viaje único.