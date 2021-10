Tras descubrir que la inmunidad de Pfizer puede decaer, expertos hacen impactante revelación

Washington, Estados Unidos.- Desde hace algunos meses, un estudio de Israel reveló que la inmunidad de Pfizer, en la vida real, puede decaer tras unos meses de la última aplicación. A partir de entonces, varias agencias de salud (incluida la misma farmacéutica) se dedicaron a investigar la razón detrás de ello y algunas posibles soluciones para brindar mejor protección contra el Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con información de CNN, después de recibir la dosis completa de la vacuna las personas obtienen una respuesta inmune de que contrarresta al Covid-19 grave poco más del 90 por ciento, pero esto podría verse afectado con el pasar del tiempo, por lo que Pfizer solicitó el permiso a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aplicar una tercera dosis tras seis meses de la última aplicación.

Después de esta serie de acontecimientos, algunos expertos, como la doctora Ann Falsey, especialista de enfermedades respiratorias virales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester declaró que la gente no debería entrar en pánico tras estos hallazgos.

Creo que esperamos que la inmunidad disminuya lentamente, con el tiempo, pero no es una razón para que la gente entre en pánico. No es que de repente un día seas completamente susceptible, como lo eras antes de que te vacunaran.

La especialista expresó que este hecho podría verse con otras vacunas, mismas que han estado "resistiendo bastante bien" al virus, pese a tratarse de una enfermedad grave, sin embargo, esto no significa que más adelante las personas no requieran refuerzos.

Todas las vacunas están resistiendo bastante bien, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, para enfermedades graves. Ahora, eso no quiere decir que eventualmente no lleguemos a un punto en el que realmente necesitemos que las personas reciban refuerzos para prevenir enfermedades más graves. pero, en realidad, la mayoría de las infecciones emergentes son resfriados, tal vez enfermedades similares a la gripe, no las enfermedades aterradoras que enfrentamos antes.