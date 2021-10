Los 8 restaurantes de Puebla más relevantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si estas programando tu próximo viaje a la extraordinaria ciudad de Puebla, entonces seguramente vas a querer leer primero esta nota. Porque no solamente te daremos todos los consejos que debes tener antes de partir, sino que te vamos a contar todo lo que podrás hacer allí, y por supuesto donde comer los platos más exquisitos.

Lo primero que debes hacer antes de planear tu viaje, es asegurarte de que tu alojamiento va a estar a la altura de tu estadía.

Esta ciudad, que por cierto es una de las más imponentes de todo México, tiene lugares maravillosos en donde alojarse y es importante que revises las opciones disponibles para las fechas elegidas. Para eso, puedes consultar esta guía de hoteles en Puebla, en donde encontrarás todo lo que debes saber, con cada detalle y hasta algunos comentarios de pasajeros que te resultarán súper útiles para elegir el mejor hotel para ti.

Y si de gastronomía se trata, ya sabemos que esta ciudad no te defraudará, pero además, te sorprenderá saber que muchos de los comentarios de los viajeros, hacen especial mención, no sólo a la calidad del servicio, sino también al excelente nivel gastronómico de cada uno de los hoteles en Puebla que aquí aparecen destacados.

Dicho esto, veamos qué es lo que tiene de maravilloso esta ciudad emblemática y cuáles son los restaurantes que no puedes dejar de visitar.

Historia, gastronomía y arte, todo en un mismo destino

Si hay algo que es bien sabido es que Puebla de los Ángeles o Puebla de Zaragoza, es famosa, entre otras cosas por su excelente cocina típica mexicana, además de ser uno de los sitios históricos emblemáticos del país, declarado Patrimonio Cultura de la Humanidad por la Unesco en 1987.

Una de las postales más hermosas que podrás ver, si visitas esta ciudad, es la de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl que nos regalan esas hermosas vistas con sus picos nevados, que incluso se pueden ver desde algunos hoteles en Puebla, y que son tan increíbles en una ciudad que posee un clima mayormente templado.

Otras de las características que se destacan dentro de lo que ofrece la ciudad de Puebla, es su gran abundancia artesanal, y eso puede verse plasmado no sólo en las fachadas de los edificios, sino también en su emblemático mercado que se dedica principalmente a vender artesanías hechas de cerámica de talavera, típico de la ciudad. El arte brota por todos los rincones y eso se nota a cada paso.

Una fiesta de sabores

Si lo que te trajo hasta aquí fue la comida, entonces Puebla lo tiene todo. Una mezcla perfecta entre los sabores locales y la influencia hispana, hacen de esta gastronomía una de las más notables de México.

Tanto los paltos dulces, como los salados son la especialidad de la ciudad que, además, cuento con algunos de gran popularidad internacional, hablamos sin dudas de la mole poblana y el chile en nogada, comida tradicional poblana que no puedes dejar de probar.

Y aquí llegamos a donde queríamos ir desde un principio y es saber cuáles son los mejores restaurantes de la ciudad donde podrás probar cada una de las exquisitas comidas típicas de las que tanto te hemos contado.

1. Restaurante Casareyna

Si buscas un excelente sitio donde comer comida típica poblana, pues entonces este es el nuestro preferido. Entre sus especialidades no puedes dejar de probar su chile en nogada, ya que es de los mejores de la ciudad.

2. En Anafre Rojo

Su plato estrella es el mole rosa y sin dudas que querrás volver a probar cada una de las recetas si es que pasas por aquí durante tu estadía en Puebla. Los desayunos son excelentes y el servicio cálido y atento.

3. Porfirio's Puebla

Un ambiente muy agradable invita a disfrutar de una sabrosa comida en este hermoso restaurante de Puebla. Con un gran servicio por parte de su personal, disfrutarás de ricos platos típicos y de unos excelentes tragos.

4. El mural de los poblanos

Otro restaurante en donde los sentidos se harán un festín, pero que debes saber que tienes que hacer reservación antes. Puedes probar sus chiles en nogada, como dijimos, uno de los platos típicos poblanos, y además tienen una carta de postres que te deslumbrara.

5. Entre tierras

El lugar ya habla por sí mismo. En un ambiente súper exquisito probarás los mejores platos típicos de la ciudad mientras te sientas dentro en una verdadera casona poblana.

6. La fonda de santa clara

Un clásico de la ciudad que sigue cosechando admiradores. No te prives de probar su mole, chalupas y, en temporada, los chiles nogada que son una verdadera delicia.

7. Casa de Los muñecos

Un auténtico restaurante de comida poblana ubicado dentro de una típica casona de la ciudad. La buena noticia es que puedes desayunar, pero también almorzar o cenar y los platos son una verdadera delicia.

8. Mesón Sacristía de la Compañía

Llegando al final de esta selección de los mejores restaurantes de Puebla, nos encontramos con este popular sitio donde comerás, según muchos visitantes, la mejor mole de todo México. ¡Habrá que ver! Lo bueno es que también tiene música en vivo y un ambiente muy agradable para disfrutar de una velada inolvidable.

¿Listo para reservar?

Si con todo lo que te hemos contado no te hemos convencido de visitar esta ciudad increíble, pues entonces será que aun no has encontrado tu hotel en Puebla ideal. Si esto es así, no tienes más que seguir nuestras sugerencias y seguramente hallarás el más adecuado para ti para el tipo de viaje que quieras hacer.

Ten en cuenta que la vida nocturna de esta ciudad es siempre festiva y que puedes salir y pasear por sus calles llenas de música y encanto. Puedes cenar frente a la catedral, o pasear por el boulevard Juárez, en donde encontrarás también muchos restaurantes, bares y discotecas para que tu estadía en esta ciudad sea perfecta a toda hora.