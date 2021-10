¡Alarmante! Expertos revelan que los trastornos alimenticios incrementaron en la pandemia

Ciudad de México.- Algo que fue muy debatido por los científicos sociales durante le inicio de la pandemia por Covid-19, fue sí el ser humano sería capaz de soportar mucho tiempo lejos de otras personas.

Antes de la pandemia, el principio básico del ser humano era permanecer con rodeado de más gente, ya que, las personas suelen ser sociables como instinto de supervivencia, pero esto significaría un reto con el inicio del Covid-19.

Este hecho se vio reflejado en el incremento de trastornos como la ortorexia, fatorexia, insomnio y estrés post traumático, según información de la Organización Mundial de la Salud, quienes han denunciado que varias personas manifestaron descenso del sueño, falta de apetito o exceso del mismo, así como una gran cantidad de gente con aumento de peso.

Recientemente, la coordinadora de Nutrición en Bodylogic, Karen Cecilia Picazo Huerta declaró que muchas personas comenzaron a obsesionarse con el bienestar, mientras que otros normalizaron la obesidad.

Esta obsesión por estar sanos, esta obsesión por estar bien en el caso de la ortorexia, trata centrarse en el físico, porque mi porcentaje de grasa no suba ni un gramo más de peso, entonces se vuelve con toda la comida (...) La fatorexia tiene que ver con la normalización de la obesidad como algo que está bien. La distorsión se vuelve como yo no soy tan obeso, yo no tengo obesidad, yo estoy delgado, pero realmente tenemos obesidad.