Nike: 5 tendencias en la mejor indumentaria deportiva para mujeres

Ciudad de México.- El problema está en que, si no estamos atentos a sus lanzamientos, a veces podemos perdernos las nuevas opciones que aparecen todo el tiempo. Entonces, la cuestión fundamental es cómo mantenerse actualizado con los productos de la marca.

En lo que sigue, compartimos 5 opciones que marcan tendencia en el rubro de la indumentaria deportiva para mujeres.

5 Tendencias de Nike en indumentaria femenina

1. Calzado hecho como parte de una campaña ecológica

La compañía Nike es mundialmente conocida y ese estatus hace que no pueda ignorar las problemáticas globales. Es por eso que están desarrollando productos como parte de una campaña llamada Move To Zero, que intenta reducir los desechos de sus procesos productivos.

Hay una gran variedad de productos hechos como parte de este movimiento, pero destacamos el fuerte de la marca: el calzado y las zapatillas deportivas que dejan cero huella de carbono.

2. Sujetadores deportivos y leggins hechos de materiales sostenibles

Como parte de la misma campaña que mencionamos en el punto anterior, también se realiza vestimenta con materiales reciclados. Entre estas se encuentran, por ejemplo, los sujetadores deportivos, leggings y muchas otras prendas de ropa Nike infaltables para ir al gimnasio.

¿Qué mejor que hacerlo con materiales que fueron reciclados para renovar su uso? La marca está trabajando en este tipo de productos con un 50% de fibras de poliéster reciclado.

3. Trajes de baño para todos los estilos

Por otro lado, podemos destacar la amplia variedad de trajes de baño que proporciona la marca. Seguramente, hayamos visto en más de una competencia internacional de natación a nadadores usando Nike.

Desde bikinis hasta bañadores enteros, los diseños son perfectamente anatómicos. Incluso han lanzado una línea de protección completa para cumplir con posibles restricciones religiosas.

4. Línea Maternity (maternidad)

Muchas mujeres que atraviesan un proceso de embarazo prefieren descansar y no exigir el cuerpo de más. Pero hay otras que no desean frenar las actividades físicas que venían haciendo e incluso algunas que consideran que es un buen momento para comenzar.

Es por eso que la marca decidió sumar a la ropa Nike para mujer alternativas para embarazas, que resulten cómodas y prácticas para entrenar sin problemas.

5. Ropa informal no deportiva

Por último, nos interesa destacar una tendencia de la marca que viene en crecimiento en los últimos años: el diseño de ropa no deportiva. Esto tiene que ver con el conocimiento de que quienes cuidan de su cuerpo también tienen intereses estéticos y de moda.

Por eso, Nike creó una línea de vestidos y faldas que combinan la comodidad de sus prendas deportivas con el diseño innovador de las tendencias del mundo de la moda.

Con más de 50 años en el mercado, Nike es una de las principales marcas en el mundo de la ropa deportiva. Y se mantiene en esa posición gracias a su constante capacidad de innovación.