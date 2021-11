Esto le pasa a las personas cuando se contagian de Covid-19 por segunda vez

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Tras dos años de la llegada del Covid-19 al mundo, aún hay muchas cosas que se desconocen sobre el virus; sin embargo, una que sí es segura es que las personas pueden reinfectarse de la enfermedad después de algunos meses, pese a que desconoce el tiempo exacto, pero ¿qué pasa con la gente que vuelve a adquirir la infección?

De acuerdo con una investigación efectuada en Qatar durante la primavera del 2020 hasta la primavera del 2021 se descubrió que los pacientes que se infectaban por segunda vez manifestaban los síntomas del SARS-CoV-2 de una manera completamente diferente.

Según información del equipo de científicos del Ministerio de Salud Pública de Qatar y Weill Cornell Medicine los hallazgos de la investigación determinaron que, aquellos que se enferman por segunda vez del nuevo coronavirus tienen 90 por ciento menos posibilidades de enfermarse gravemente o de morir.

El estudio fue publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine el pasado miércoles, 24 de noviembre, e incluyó la información de más de 353 mil infectados de Covid--19 entre los meses de febrero del 2020 hasta el 28 de abril del 2021.

