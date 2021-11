OMS pone fin a rumores: Vacuna anti Covid-19 no desencadena disfunción eréctil

Ciudad de México.- Ninguna de las vacunas en combate contra el coronavirus que haya sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tendría como efectos secundarios la impotencia o decadencia de la fertilidad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Joachim Hombach, experto de la OMS, descartó los rumores que han sido difundidos por grupos antivacunas. Esta aclaración surge poco después de que fuera autorizado el uso de emergencia del antiviral Covaxin, fabricada en laboratorios indios.

"No hay posibilidad biológica de que las vacunas estén relacionadas con problemas de impotencia o fertilidad".

La especificación abarca el listado de biológicos que durante la contingencia sanitaria obtuvieron certificación por el nivel de eficacia y seguridad, entre los que se encuentran Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm, por mencionar algunos.

No tenemos ninguna indicación de que las vacunas estén relacionadas con problemas de impotencia o con la fertilidad. Es más, no hay posibilidad biológica de que esto suceda. Pienso que son rumores totalmente desprovistos de fundamentos y que no responden a la lógica de los mecanismos biológicos".