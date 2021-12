Pese a Ómicron, científicos afirman que la variante Delta sigue siendo dominante en el mundo

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Varios gobiernos están cerrando el acceso a sus países para evitar el ingreso de la variante Ómicron a sus respectivos territorios, pese a ello, científicos de Estados Unidos piden que no se desvíe la atención de la mutación Delta, misma que continua siendo dominante en el mundo.

Algo que llamó poderosamente la atención de los investigadores, es que Ómicron posee 50 mutaciones y, 32 de ellas están en la proteína de la espiga, lo que significa que puede adherirse de mejor manear a las células humanas, lo que facilita el contagio.

Por su parte, Delta tiene su propia cantidad de mutaciones que la llevaron a posicionarse como la "peor versión" del Covid-19, hecho que provocó una gran cantidad de muertes en la India a principios de este año.

El hecho de que haya muchas mutaciones no significa necesariamente que se sumen a un virus más malo. Lo que todos esos cambios en conjunto van a hacer por las cosas que importan para este virus, todavía no lo sabemos realmente. Pero no hay muchas mutaciones importantes que puedan hacer que la versión de Ómicron sea más contagiosa que Delta." Declaró Robert Garry, virólogo de la Universidad de Tulane.