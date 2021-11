Expertos hacen impactante declaración de las vacunas contra el Covid-19 aptas para menores

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- En Internet, se mueve mucha información, algunas veces es correcta, mientras que otras no. Este hecho ha entorpecido el proceso de vacunación en Estados Unidos, país en el que existe una considerable tasa de personas que evita vacunarse contra el Covid-19 por temor a que las vacunas brinden efectos secundarios extremos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, una encuesta publicada por Kaiser Family Fundation, reveló que alrededor del 66 por ciento de los padres de familia estadounidenses se negaban a aplicar la vacuna contra el SARS-CoV-2 a sus hijos de entre cinco a 11 años, por temor a que pudiera causar infertilidad en su etapa adulta.

Los médicos y autoridades sanitarias, hicieron un llamado a la población para asegurar que las vacunas contra el Covid-19 no tienen relación alguna con la aparición de infertilidad:

Las afirmaciones infundadas que relacionan las vacunas Covid-19 con la infertilidad han sido científicamente refutadas. No hay evidencia científica de que las vacunas puedan conducir a la pérdida de fertilidad." declaró la Academia Estadounidense de Pediatría.

Cabe señalar que la Academia, hizo hincapié en que hasta el momento no se habían realizado ensayos clínicos de que la inoculación podría provocar o no infertilidad, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado el caso de ninguna persona que haya desarrollado esta sintomatología.

Fuentes: CNN