Los fundamentos de la clasificación del petróleo crudo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El petróleo líquido bombeado de los pozos petrolíferos se conoce como "petróleo crudo". A nivel molecular, el petróleo crudo está compuesto predominantemente por carbono, que puede constituir hasta el 87% del material. El hidrógeno es otro componente importante que constituye hasta el 15% del petróleo crudo. Otros componentes que se encuentran en el crudo en cantidades variables son el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y el helio.

Clasificación del petróleo crudo

La industria petrolera suele denominar el petróleo crudo en función de su origen geográfico. Por ejemplo, "West Texas Intermediate". El petróleo crudo también se clasifica en función de sus características físicas y su composición química, y estas cualidades se describen con términos como "dulce", "agrio", "ligero" y "pesado". El petróleo crudo varía en precio, utilidad e impacto medioambiental.

Petróleo crudo "dulce" frente a "agrio"

El petróleo crudo con bajo contenido de azufre se clasifica como "dulce". El petróleo crudo con un mayor contenido de azufre se clasifica como "agrio". El contenido de azufre se considera una característica indeseable tanto para el procesamiento como para la calidad del producto final. Por ello, el crudo dulce suele ser más deseable y valioso que el agrio. El crudo West Texas Intermediate (WTI) es un buen ejemplo de crudo dulce, mientras que el petróleo de Canadá y de la Costa del Golfo de EE.UU. tiende a ser agrio.

Debido al constante potencial de derrames, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha clasificado el petróleo crudo en cuatro categorías que reflejan cómo se comportaría el petróleo en los derrames y sus consecuencias.

Clase A: Aceites ligeros y volátiles

Al ser ligeros y muy líquidos, estos aceites claros y volátiles pueden extenderse rápidamente en superficies impermeables y en el agua. Su olor es fuerte y se evaporan rápidamente, emitiendo volátiles. Generalmente inflamables, estos aceites también penetran en superficies porosas, como la tierra y la arena, y pueden permanecer en zonas en las que se filtran. Los seres humanos, los peces y otras formas de vida vegetal y animal se enfrentan al peligro de toxicidad de los aceites de clase A.

Clase B: Aceites no pegajosos

Considerados menos tóxicos que los de la clase A, estos aceites generalmente no son pegajosos, sino que tienen un tacto ceroso o aceitoso. Cuanto más se calientan, más probable es que los aceites de clase B se impregnen en las superficies, lo que hace que sean potencialmente difíciles de eliminar. Cuando los componentes volátiles de los aceites de clase B se evaporan, el resultado puede ser un residuo de clase C o D. La clase B incluye los aceites medianos y pesados.

Clase C: Aceites pesados y pegajosos

Estos aceites pesados y alquitranados, que incluyen los fueles residuales y los crudos medios a pesados, se filtran lentamente en los sólidos porosos y no son altamente tóxicos. Sin embargo, los aceites de clase C son difíciles de eliminar. Además, se hunden en el agua, lo que añade la posibilidad de asfixiar o ahogar a la fauna.

Clase D: Aceites no fluidos

Los aceites espesos no fluidos son comparativamente no tóxicos y no se filtran en las superficies porosas. Los aceites de clase D, en su mayoría de color negro o marrón oscuro, tienden a disolverse y cubrir las superficies cuando se calientan, lo que hace que sean muy difíciles de limpiar. Los petróleos pesados, como el betún de las arenas bituminosas, pertenecen a esta clase.

"Crudo "ligero" vs. "pesado

La clasificación del crudo como "ligero" o "pesado" depende de la densidad relativa del petróleo, basada en la gravedad del Instituto Americano del Petróleo (API). Esta medida refleja lo ligero o pesado que es un crudo en comparación con el agua. Si la gravedad API de un petróleo es superior a 10 (la gravedad del agua), es más ligero que el agua y flotará en ella. Si la gravedad API de un petróleo es inferior a 10, es más pesado que el agua y se hundirá. Para contextualizar, el crudo West Texas Intermediate (WTI) tiene una gravedad API de 40, que se considera ligera, mientras que el crudo Alaska Heavy tiene una gravedad API de 8 a 14, que se considera pesada.