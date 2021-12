Por qué descargar Booksy en tu celular.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Sueles ir a la peluquería, barbería o centro de esteticién con frecuencia? ¿Te gustaría ir más pero no lo haces por la pereza que da agendar una cita? A continuación te damos las claves sobre Booksy, una app que ya es todo un referente en EE.UU e Inglaterra y que cuenta también ya con gran implantación en España y Latinoamérica.

En qué consiste Booksy

Booksy es una aplicación para el móvil que está disponible tanto en sistemas operativos Android como iOS. Se trata de una plataforma que lo que busca es poner en contacto a proveedores de servicios relacionados con el mundo de la estética con posibles clientes.

Para ello, por un lado, los proveedores comienzan a ofrecer sus servicios poniendo en la plataforma su disponibilidad para hacer un servicio como el que necesitas y que puedas escogerlos y agendar tu cita.

De este modo, con solo descargar la app en tu celular podrás disfrutar de las ventajas que supone contar con una plataforma así desde tu móvil.

Como decimos, está disponible en iOS y Android y bajarla será tan sencillo como ir hasta la store correspondiente, poner en el buscador la palabra “Booksy” y darle a descargar. En segundos la tendrás lista para usar en tu celular y podrás beneficiarte de todas las ventajas que es capaz de ofrecerte.

Para darte un mejor servicio necesitará acceso a tu localización. Esto es así porque necesita poder darte los resultados de profesionales más cercanos a la zona en la que estás.

Por qué apostar por Booksy

Ahora que ya sabes en qué consiste, si te preguntas las ventajas que puede reportarte frente al método tradicional de ir hasta un punto concreto y hacer tu reserva, te damos algunas claves.

Podrás conocer a más profesionales que ofrecen el servicio que buscas

Muchas veces queremos cambiar peluqueria, esteticién, etc, pero no sabemos bien cómo hacerlo porque no conocemos a nadie cercano a la zona en la que estamos o no sabemos si sus precios nos encajarán, si hace el tipo de servicio que deseas, etc.

Todo esto desaparece con Boosky porque al introducir tu localización y el tipo de servicio que buscas obtener te aparecerán, automáticamente, el listado de profesionales que puede ayudarte con ello.

De este modo, sólo tendrás que seleccionar el que más confianza te inspire, agendar tu cita y probar con este nuevo profesional.

Tu reserva a un clic

Estar llamando para agendar una hora a la que ir es muy molesto. Además, en el 40% de las ocasiones ni siquiera se responde al celular a la primera. Por ello, para evitar esta pérdida de tiempo o tener incluso que desplazarte hasta el centro, a través de Booksy con un par de clics podrás hacer tu reserva. Fácil y sencillo.

¿No puedes ir? Cancela tu cita desde el celular

Lo mismo ocurre si no puedes ir. Cuando esto pasa, no siempre resulta cómodo tener que llamar para anular la cita. Esto con Booksy no ocurre. Sólo tendrás que entrar en la misma y pulsar sobre el botón anular cita. Automáticamente el barbero, peluquero o esteticién lo verá y tendrá ese hueco libre de nuevo. Un gesto sencillo con el que te evitarás un momento incómodo.

Sin esperas

A nadie le gusta tener que esperar cuando el profesional se demora con el cliente anterior. Con Booksy esto lo puedes evitar de manera sencilla. El motivo no es otro que el servicio que ofrece para que tu peluquero o esteticién te mandé un mensaje al móvil cuando ya haya terminado y puedas acudir tú.

Así no sólo no tendrás que perder tiempo sino que evitarás posibles aglomeraciones o excesos de aforo, algo importante siempre pero aún más en tiempos de covid.

