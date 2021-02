Coronavirus: Famoso conductor de Grupo Imagen despotrica contra la vacuna de Rusia

Ciudad de México.- El conductor Gustavo Adolfo Infante se ha visto envuelto en varias polémicas en los últimos años, esta vez fue por despotricar en contra de la vacuna rusa, Sputnik V.

Todo ocurrió en su canal de YouTube donde mostró su inconformidad con que la vacuna que llegaría a México sería la rusa, cuestionando por qué tenía que ser un antídoto de 'segunda' y una 'chida' como la de Pfizer, misma que se distribuiría en Estados Unidos y en Europa.

De acuerdo con datos de Infobae, el periodista de espectáculos afirmó que la población mexicana no era más que un conejillo de indias, ya que hasta la fecha no se han publicado investigaciones con los efectos secundarios, además, según palabras del mismo conductor, la vacuna no ha sido autorizada por la OMS.

Como era de esperarse, el presentador fue presa de fuertes críticas en redes sociales, tildándolo de irresponsable por desinformar a sus seguidores.

La realidad es que la vacuna Sputnik V ya ha sido utilizada en otros países como: Corea del Sur, Argentina, Venezuela, entre otros y hasta el momento no ha habido repercusiones graves registradas en ninguno de ellos.

