¡Refrescante! Lleva los famosos cantaritos de Guadalajara hasta la comodidad de tu casa

Ciudad de México.- Más allá de las torgas ahogadas, una de las razones por las que todo mexicano debe visitar el hermoso estado de Guadalajara es por sus tradicionales y ya famosos cantaritos de tequila.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 dificulta las visitas a esta entidad, pero no por eso significa que no podrás disfrutar de esta rica bebida en la comodidad de tu casa y lo mejor es que no es muy complicado de preparar.

Necesitas:

Un cantarito de barro.

Un caballito de tequila.

Una cuarto de vaso de jugo de naranja.

Un cuarto de vaso de jugo de toronja.

Juego de un limón.

Refresco de toronja.

Sal.

Hielo.

Paso a paso:

1. Escarcha el cantarito de barro con sal y limón.

2. Pon hielos dentro del cantarito, un poco de sal, el jugo de limón, el de toronja y el tequila. Mezcla

3. Agrega refresco de toronja.

4. Disfruta.

Puedes decorar con unas rodajas de limón, naranja o toronja.

Fuente: Zona Guadalajara