Esto es todo lo que debes considerar antes de contratar una tarjeta de crédito

Ciudad de México.- Si tu banco o alguna otra institución financiera te está ofreciendo una tarjeta de crédito y estás pensando seriamente en aceptarla, es indispensable que consideres cierta información antes de contratarla, de lo contrario, podrías afectar tu economía personal.

Cabe destacar que no existe una tarjeta de crédito 'perfecta', pues esto lo determina cada persona según sus necesidades y estilo de vida. Por ello, antes de escoger una, es clave que realices un análisis de tus finanzas personales, además de las siguientes consideraciones.

Costo

Uno de los aspectos más importantes a considerar al adquirir una tarjeta de crédito es el costo que tendrá, pues posiblemente te cobrará comisiones, anualidad, tasa de interés, CAT y demás.

Si serás un 'cliente totalero' (es decir, que pagarás el monto total de tu tarjeta, es posible que no pongas tanta atención a los intereses, pues no se generarán; en cambio, si planeas pagar solo el 'pago mínimo', debes considerar la tasa de interés.

Capacidad de pago

Es indispensable que recuerdes que una tarjeta no es una extensión de tu sueldo, así que al realizar compras debes asumir la responsabilidad de pagarlas en tiempo y forma. Un consejo que puede servirte es empezar con una tarjeta, cuyo límite sea bajo en lo que aprendes a administrarte.

Beneficios

Algunas tarjetas puedes ofrecerte no pagar anualidad si realizas un número determinado de compras al mes; otras podrían ofrecerte puntos por ciertas cantidades; por ello, es clave que conozcas los beneficios para sacarle más provecho.

Fechas de reclamación

Tu información es muy sensible, por ello, es recomendable que utilices las tarjetas digitales que algunos bancos ofrecen. Por esa razón, es vital conocer las fechas límites para realizar reclamaciones por algún cargo no reconocido, y evitar pagar adeudo que no realizaste.

