Expertos revelan cuáles son las medidas contra el Covid-19 que en realidad no funcionan

Ciudad de México.- Además de lavarse las manos, mantener la sana distancia y el uso de cubrebocas, existen otras serie de medidas que más de una persona ha aplicado con el objetivo de evitar contagios de Covid-19.

Sin embargo, ¿son realmente efectivas?, de acuerdo con expertos de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, no todas las precauciones que se toman son útiles para evitar tener contacto con el virus.

Te puede interesar: ¿Saliste de casa? Evita que el Covid-19 se quede en tu ropa con estas recomendaciones

Los tapetes desinfectantes

Es común ver en las entradas de algunos comercios una serie de tapetes con productos sanitizantes para limpiar la suela de los zapatos, pero hasta el momento esto no es de mucha utilidad ya que no hay evidencia de que el virus se impregne sobre el calzado.

Limpiar las bolsas de la compra

Aunque el virus puede sobrevivir por un tiempo en cierto tipo de superficies, los expertos comentan que todo es cuestión de probabilidad, sin embargo, para que pueda existir un contagio a través de este objetivo habría que soplar la bolsa.

Lo recomendable es lavarse las manos antes y después de tocar los objetos.

No tocar botones de un ascensor

Los expertos aclaran que el secreto está en lavarse las manos constantemente tras tocar cualquier tipo de superficie.

Te puede interesar: ¿Recibiste una visita y a los pocos días dio positivo a Covid? Esto es lo que debes hacer

Lavar la ropa

En dado caso de que el virus se encuentre en la ropa es poco probable que salte de ahí, ya que no tiene movilidad, por lo que no es necesario cambiarse de ropa cada vez que se sale de casa, pero si es importante no sacudirla cuando se esté a punto de lavar.

Desinfectar los alimentos

Aunque no hay investigaciones concluyentes sobre la supervivencia del virus en los alimentos, lavar todo es una forma de evitar cualquier otro tipo de intoxicación

Fuente: CNN