¿Quieres bajar de peso? Estas son las lecciones de nutrición que tienes que saber

Ciudad de México.- Una de las metas más comunes, especialmente en los primeros meses del año, es bajar de peso, sin embargo, entre la gran cantidad de dietas y productos milagro, se pierde la importancia de llevar este proceso sanamente.

Es por eso que si tu estas en el camino de la pérdida de peso, estas son lagunas de las lecciones que debes conocer para hacer de este proceso mucho más sencillo para tu salud física y mental.

Te puede interesar: Despídete de los kilos de más: Expertos revelan cómo dormir influye en la pérdida de peso

Las calorías importan

No es suficiente como comer demasiadas frutas y verduras, toma en cuenta las calorías que consumes, esto ayudara a tu metabolismo, pero evita caer en una adicción por contarlas todo el tiempo.

Distribuye los macronutrientes

Las proteínas, grasas e hidratos de carbono deben estar presentes en cada uno de tus alimentos.

No dejes de lado los micronutrientes

Es importante que tu dieta tenga nutrientes como, vitaminas, minerales y fibra, las cuales puede obtener de las frutas y verdaderas de todos los tipos.

Te puede interesar: ¡Orgullo mexicano! Investigadora descubre molécula que podría combatir la obesidad

No le des importancia al horario

La hora en la que comes es importante, pero no tanto como lo que hay en tu plato, por lo que no importa si realizas tres, cuatro o cinco comidas al día.

Agrega suplementos

Aunque la mayoría de los nutrientes los obtendrás de los alimentos naturales, existen cierto tipo de suplementos que ayudan a que las necesidades del cuerpo se cubran por completo.

Recuerda que el ejercicio es un gran aliado en el proceso de pérdida de peso.

Fuente: Vitónica