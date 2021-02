Madre solo hay una: Inspírate en alguna de estas frases para agradecerle tu existencia

Ciudad de México.- Mamá es aquella mujer que ha estado a tu lado desde que naciste. Te regañaba cuando no limpiabas o hacías tus deberes, pero se desvelaba cuando te enfermabas. Ahorraba cada centavo que tenía para tu educación, vestido y alimentación.

Es muy probable que tu mamá haya sido la primera persona en amarte, incluso antes de saber cómo eras. Agradécele a tu progenitora todo lo que ha hecho por ti con alguna de estas hermosas frases.

Quizás te interese: ¿Eres una mujer emprendedora? Estas frases motivadoras te ayudarán a seguir adelante

Mamá, no me alcanza la vida para devolverte todo lo que has hecho por mi, gracias .

. Desde que me diste la vida, siempre estuviste para mí. Eres mi mayor fortaleza, si volviera a nacer desearía ser tu hijo otra vez.

otra vez. A mi mamá no paro de admirarla. A veces no la entiendo, ni ella a mí, pero no dejo de pensar que es el ser más lindo y bueno que existe.

Un millón de gracias y toda una vida de felicidad, a la única persona del mundo que siempre estará conmigo, ella es mi mamá.

Mamá, aunque estoy lejos, no te olvido, y siempre te tengo presente. Cada flor que vea me recuerda a ti.

Podría interesarte: ¿Sin ánimos de trabajar? Estas frases motivadoras te harán seguir adelante

Ahora que te has inspirado no pierdas más tiempo y envíale un mensaje, recuerda que quizás no esté a tu lado toda tu vida, lo mejor será demostrarle amor en estos momentos que la tienes contigo.

Fuente: Pinterest, Pixabay