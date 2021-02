¿Cuándo caen los días feriados? Averígualo en el calendario laboral 2021

Ciudad de México.- Ya sea por querer descansar o por recibir paga triple, muchas personas están al pendientes de cuándo caerán los días feriados oficiales cada inicio de año.

Averigua cuándo serán tanto los días oficiales como los no oficiales del año 2021, así podrás marcarlos en tu calendario laboral sin temor a equivocarte.

Días oficiales:

1 de enero . Año Nuevo

. Año Nuevo 1 de febrero . Se cambia el día del aniversario de la Constitución Mexicana del 5 al primero.

. Se cambia el día del aniversario de la Constitución Mexicana del 5 al primero. 15 de marzo . Natalicio de Benito Juárez. Se mueve a esta fecha para que se haga puente.

. Natalicio de Benito Juárez. Se mueve a esta fecha para que se haga puente. 1 de mayo . Día del trabajo.

. Día del trabajo. 16 de septiembre . Aniversario de la independencia de México.

. Aniversario de la independencia de México. 15 de noviembre . Será el día que se asigne el descanso por la Revolución Mexicana.

. Será el día que se asigne el descanso por la Revolución Mexicana. 25 de diciembre. Se celebra la Navidad.

Días no oficiales:

1 y 2 de abril . Día de los santos.

. Día de los santos. 5 de mayo . Aniversario de la batalla de puebla.

. Aniversario de la batalla de puebla. 12 de octubre . Día de la raza

. Día de la raza 2 de noviembre . Día de muertos

. Día de muertos 12 de diciembre. Día de la virgen de Guadalupe

No olvides que los días festivos en México se dividen entre días oficiales y no oficiales, en los primeros puedes faltar tranquilamente a tu trabajo sin que exista alguna represalia, sin embargo, en los segundos debes evitar hacerlo porque entonces no te pagarán el día.

