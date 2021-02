Estudio determina que los niños con buena condición física tendrían cerebros más grandes

Ciudad de México.- Para que una persona cuente con un desarrollo correcto debe contar con una buena salud, condición física y un descanso adecuado, sin embargo, el ejercicio puede jugar un papel más importante de lo que muchos podrían imaginar, en especial cuando se trata de los niños.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, los niños que presentaban un buena condición física tenían mayor cantidad de materia gris y blanca, lo que significa que tendrían un cerebro más grande que aquellos niños que no realizaban ejercicio.

Esta investigación fue realizada por el departamento de Educación física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte y el Instituto Mixto de Salud y Deporte en conjunto con el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento.

Pero, ¿en qué beneficia que los niños tengan un cerebro más grande? esto impacta directamente en el rendimiento cognitivo, mejorando su capacidad de memoria y razonamiento. Así que si tienes un niño en casa, será mejor que lo pongas a hacer ejercicio.

Fuentes: Ser Padres, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports