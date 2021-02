Medicamento para la insuficiencia cardíaca podría ayudar contra el Covid-19, según estudio

Ciudad de México.- Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, comenzaron una serie de investigaciones para descubrir el potencial de un medicamento para la insuficiencia cardíaca que podría ayudar contra el Covid-19.

Se trata de la ivabradina, un fármaco autorizado por la FDA para mejorar los síntomas asociados con el síndrome de taquicardia ortostática postural (TOP), el cual es un trastorno muy complejo que provoca una frecuencia cardíaca alta.

De acuerdo con el estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, este medicamento podría ser útil para reducir la frecuencia cardíaca, pero sin afectar la presión arterial, lo que ayudaría a los pacientes a ponerse de pie y luchar con más facilidad contra el virus.

La ivabradina es un agente novedoso que está aprobado por la FDA para la insuficiencia cardíaca, pero según su mecanismo, pensamos que podría ser útil para los pacientes con Covid-19’’, explicó Pam Taub, cardióloga de la universidad

Gracias al componente activo de la ivabradina, los participantes clínicos de la investigación experimentaron una mejoría en todos los síntomas relacionados al Covid y en general en su calidad de vida tras un mes de la administración del medicamento.

Los científicos esperan que el fármaco sea útil para ayudar a los pacientes con Covid-19 y que además presentan insuficiencia cardíaca, ya que las investigaciones concluyeron que no tiene efectos secundarios significativos, sin embargo, el uso general de este medicamento para tratar el virus aún no está aprobado por la FDA

