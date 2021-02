¿Quieres bajar de peso? Conoce las ventajas y desventajas de la famosa dieta keto

Ciudad de México.- La dieta cetogénica o mejor conocida como keto, es uno de los planes alimenticios más populares de los últimos tiempos ya que asegura una gran pérdida de peso, sin embargo, como en todo, tiene algunas ventajas y otras desventajas.

Cosiste en un esquema de alimentación bajo en carbohidratos, es decir, pan, pastas, tortillas, cereales, entre otros, y un alto contenido en grasas como, el aguacate, pistaches, nueces, aceitunas o cacahuetes.

Te puede interesar: Estudio revela que un fármaco para la diabetes puede ayudar a combatir la obesidad

De acuerdo con la Revista de Nutrición Clínica y Dietética hospitalaria, este régimen alimenticio presenta algunas virtudes, pero también algunos inconvenientes; conócelos.

Ventajas

1. Aumenta la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a reducir el consumo de calorías.

2. Ayuda a mejorar el perfil lipídico, ya que reduce los niveles de colesterol y triglicéridos.

Desventajas

1. Implica una limitación de vitaminas, minerales y fibra, los cuales son nutrientes esenciales para que el organismo funcione.

2. Tienen efectos secundarios como, el estreñimiento, mal aliento, diarrea, debilidad, calambres, entre muchos otros.

Te puede interesar: ¿Quieres bajar de peso? Estas son las lecciones de nutrición que tienes que saber

Es importante mencionar que no todas las personas pueden llevar una dieta keto, especialmente si se padecen enfermedades cardíacas o del hígado, además de que, al tener tantas desventajas y no representar una pérdida de peso significativamente mayor, no es un plan alimenticio que muchos especialistas recomienden.

Por lo que, si estás buscando bajar de peso, lo importante es que acudas con un especialista que te guíe y acompañé en el proceso.

Fuente: Milenio