Celebra el amor este San Valentin 2021 con un delicioso cóctel 'Kiss on the lips'

Ciudad de México.- A dos semanas de que llegue el día más esperado por las parejas de todo el mundo, los preparativos han comenzado para hacer de este San Valentín, una fecha especial pese a la emergencia sanitaria por Covid-19.

Tal vez salir a festejar a un restaurante no sea el mejor de los planes, pues el servicio será limitado, por lo que una buena idea es celebrarlo en casa, con una cena romántica y una rica variedad de cócteles como este Kiss on the lips.

Te puede interesar: Besos de fresa: Llena de amor tu cita del 14 de febrero con este increíble cóctel

Tomen nota y preparen sus paladares para disfrutar de esta bebida en un día tan especial.

Necesitas:

50 mililitros de licor de durazno.

Un mango maduro en trozos.

Granadina.

Hielo.

Cerezas en almíbar.

Piña en trozos.

Te puede interesar: ¡Dulce y romántico! El 'Honeychata' será el cóctel perfecto para este San Valentín

Paso a paso:

1. En la licuadora coloca el hielo, el licor de durazno y el mango en trozos. Revuelve hasta obtener una consistencia tipo frappé.

2. En una copa o vaso, añade un chorrito de granadina y vierte la mezcla de mango.

3. Decora con algunas cerezas y unos cuantos trozos de piña.

Puedes escarchar la superficie de tu vaso o copa con un poco de azúcar para obtener un sabor más dulce

Fuente: Gastrolab