¡Cómo Harry Styles! La moda masculina de invierno 2021 se despide de los estereotipos

Estados Unidos.- La moda es una forma de expresión que busca proyectar cómo cambia la corriente de ideas en las personas por medio de prendas de vestir, por ejemplo, no es lo mismo la tendencia en ropa de los años 40's a la actual.

De acuerdo con datos de la revista Vogue, la moda masculina de este invierno 2021, se alejó completamente de los típicos trajes, jeans, camisas y sacos, ahora los diseñadores están utilizando la moda varonil como una forma de protesta a en contra de los estereotipos. La comodidad, colores optimistas y menos sombríos comenzaron a dominar en las pasarelas.

Esta nueva moda busca gritarle al mundo que las personas no necesitan encajar, no requieren demostrar su hombría a nadie, porque la ropa no es algo que tenga género, sin embargo, esto era algo que se veía venir, desde la portada decembrina de Vogue en 2020, donde la superestrella Harry Styles lucía vestidos y faldas largas, era cuestión de tiempo para que los diseñadores explotarán su bomba de creatividad y ¡vaya que lo hicieron!

Actualmente, los pantalones con forma trapezoidal de diseñadores como JW Anderson y faldas escocesas están reinando las pasarelas, chamarras enormes de colores brillantes y cuellos de tortuga dejan el mensaje que muchos añoraban escuchar. Ahora eres libre de usar lo que quieras y nadie tiene por qué criticar tu vestimenta. Los hombres pueden decir alegremente: "¡adiós estereotipos!"

