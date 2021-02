¡Perfectas para lugares pequeños! Decora tu hogar con alguna de estas flores

Ciudad de México.- En algunas ocasiones no se cuenta con el espacio ideal para tener una gran cantidad de flores y plantas en casa, por lo que es normal que en algunos casos se opte por mejor prescindir de su bonita apariencia.

Pero como la naturaleza es grandiosa, se pueden encontrar algunas flores que queden perfectas para decorar espacios pequeños; conoce cuales son y anímate a tener una o todas en tu hogar.

Violeta Africana

Este tipo de flor es perfecta para aquellas personas que no son muy expertas en la jardinería pues es muy resistente, además de no que no requiere de la luz del sol por grandes periodos del tiempo, y solo necesita de un poco de agua cada dos o tres días.

Anturio rojo

Reconocida por su especial apariencia, el anturio rojo no ocupa de mucho espacio, pero es necesario colocarla en un lugar con buena iluminación para que no pierda su increíble e intenso color.

Kalanchoe

Estas flores van desde los tonos rojizos, amarillos y violetas lo que dará a tu hogar un perfecto toque de color, requieren de grandes dosis de luz, por lo que es perfecta para decorar una zona cerca de una ventana.

