¿Usas el transporte público? Expertos advierten cuál es el riesgo de contagio por Covid-19

Ciudad de México.- Desde el comienzo de la pandemia, mucho se ha hablado sobre la posibilidad de contagiarse de Covid-19 en el transporte público, debido a que, por lo general, son espacios en los que hay muchas personas al mismo tiempo, pero ¿cuál es en realidad el riesgo de contagio en estos lugares?

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Sevilla, en Madrid, son muy pocos los casos activos de coronavirus que están relacionados con el uso de transporte público, por lo que aseguran que el riesgo de contagio en estos espacios oscila entre el 0.5 y el uno por ciento.

Esta investigación basa sus resultados tomando en cuenta el uso obligatorio del cubrebocas, las desinfecciones del transporte y la baja interacción social.

Ahora bien, según información del New York Times la exposición al virus puede presentarse con mayor frecuencia en restaurantes, ya que fomentan la interacción social, algo que no ocurre en el transporte público, pues los usuarios no suelen hablar entre ellos, además de que el tiempo abordo es relativamente muy poco.

Mantener el transporte público como un ambiente con bajo riesgo de contagio es importante, por lo que los expertos recomiendan mantener ventanas abiertas y procurar que en las horas pico el flujo de autobuses, camiones, entre otros sea mayor para evitar aglomeraciones.

El secreto está en ventilar todo lo máximo posible, haciendo más cambios de aire en los trenes, que los autobuses lleven las ventanillas abiertas si pueden (…) Lo ideal es que hubiera más transporte en las horas punta'', aseguran los investigadores

Recuerda que, aunque se haya comprobado que el transporte público no representa un riesgo muy alto, aún existe la posibilidad de contagio, por lo que si vas a utilizarlo no debes olvidar usar cubrebocas, aplicar gel antibacterial y evitar en medida de lo posible el contacto directo con otras personas.

Fuente: Universidad de Sevilla, The New York Times