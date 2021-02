¡Tenebroso! Síndrome derivado del Covid-19 'leve' deja secuelas en pacientes recuperados

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos ha registrado a algunos pacientes que se recuperaron de Covid-19 'leve' (es decir a aquellos que no requirieron hospitalización y solo manifestaron síntomas como dolor en las articulaciones, fiebre mínima, dolor en el estómago y quizás dificultad para respirar) comenzaron a desarrollar un síndrome derivado del virus.

A esta nueva condición se le ha denominado como síndrome post-Covid, Covid largo, Covid continuo o Covid post-agudo, algunos síntomas que han logrado ser registrados son:

Dolor en los senos nasales

Pérdida de apetito

Náuseas

Fatiga inusual

Mareos

Ardor en el pecho

Tos seca

Confusión

Problemas de concentración

Problemas para recordar palabras

Esta información resulta muy importante para comprender cómo funcionan los síntomas a largo plazo del nuevo coronavirus, ya que hasta el momento, se creía que el post-Covid únicamente afectaba a pacientes graves del virus, pero el reconocer esta situación permite que se abran centros de ayuda especializada para este tipo de situaciones.

El Center for Post-Covid Care in Mount Sinai Health System de Nueva York, es el primer centro de ayuda que se ha creado para este tipo de casos, el cual abrió sus puertas desde mayo del 2020, hasta el momento ha recibido cerca de mil 600 pacientes que presentan este tipo de síndrome. Lamentablemente, aún no es posible predecir cuáles son las características de las personas que continuarán manifestando síntomas.

