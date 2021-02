Dale ánimos a un adulto mayor con estas frases motivadoras durante la pandemia

Ciudad de México.- En la pandemia de Covid-19, las personas que se encuentran más aisladas del resto del mundo son los adultos mayores, esencialmente para mantenerse a salvo de contagios, sin embargo, pueden llegar a sentirse solos y sin ánimos.

Es por eso que, si tú conoces a una persona de la tercera edad que no haya podido ver a su familia desde hace un tiempo, o no has visto a tus abuelos o abuelas, estas frases te ayudarán a motivarlo la próxima vez que hables con él.

''Debemos buscar el aliento en los pequeños detalles, como la belleza de un pájaro volando o el sonido del agua en la naturaleza''. ''Recuerda cuán lejos has llegado, todo lo que has enfrentado y las batallas que has ganado y seguirás adelante''. ''Los años arrugan la piel, renunciar al entusiasmo arruga el corazón''. ''No dejas de reír porque te haces viejo, te haces viejo porque dejas de reír''. ''Las mejores cosas de la vida, no son cosas, son sentimientos''.

Estas sencillas pero encantadoras frases, podría ser las que ayuden al adulto mayor a mantener los pensamientos positivos, los cuales son extremadamente necesarios durante estas épocas, en las que la desesperanza se ve día a día en el aumento de las cifras de contagios y muerte.

