Regulaciones de brokers que cuentan con aplicaciones de trading

Ciudad de México.- Cuando se va a practicar el trading por primera vez, es normal escoger el bróker que mejor se vea, el que más nos llame la atención o el que tenga el nombre más bonito, pero uno de los aspectos más importantes y que en muchas ocasiones es por los usuarios, es la seguridad del bróker. De antemano muchas personas asumen que la aplicación bróker que usan es segura, pero la realidad es que solo las que hayan pasado por las mejores regulaciones son 100% seguras.

Entre los aplicaciones bróker más populares y seguras se encuentran; el famoso eToro, XTB, Plus500, IQoption, 24 option, etc., muchos de estos están regulados por diversas leyes dependiendo de su país de registro y operatividad, protegiendo a los acreedores de blanqueo de capitales y fraudes. Entre los reguladores están la FCA, el CNMV, el BaFin, CySEC, la FINMA, entre muchos otros. Estos servidores se encargan de garantizar que las empresas cumplan con las leyes y normas de cada región.

FCA y CySEC

Una de las autoridades más nombradas en este ámbito es la FCA Financial Conduct Authority, a esta comisión se le considera una de las más estrictas del mundo, y es la responsable de regular y promover la competencia de los mercados financieros en el Reino Unido. Fue establecida en el 2013 y ha otorgado permisos de operatividad a eToro, Plus500, Active Traders, XTB. Entre estas se encuentra la mejor app para trading que hay para operar. Por otra parte, el CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission, por sus siglas en inglés gestiona los brokers en Chipre. Fue fundada en el 2001 y es el rector responsable de vigilar a los mercados de inversión, negocios de inmuebles y otros menesteres relacionados, por ejemplo, examinar licencias y otorgar permisos de operación con el objetivo de garantizar la protección del inversionista y el desarrollo transparente del mercado.

¿FINRA, BaFin que regulan?

La FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) por sus siglas en inglés, fue fundada en 2007 y con sede en Washington D.C. Es la encargada de fiscalizar los mercados y los corredores de bolsa para hacer cumplir las reglamentaciones que rigen las funciones de todas las empresas de corretaje registradas en Estados Unidos. En el caso más reciente y llamativo que este ente está manejando es el de la aplicación de trading Robinhood, el cual este mes (febrero 2021) está siendo investigado por posible incumplimiento de las leyes de Estados Unidos mientras las acciones de una compañía (GameStop) ganaban valor abruptamente de un día para otro.

Este caso conllevó a que la aplicación cerrase la posibilidad de compra de esta acción. De todas formas, hoy en día es posible adquirir otras acciones. La BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsich en Alemania) tiene como objetivo garantizar el correcto y estable funcionamiento, así como la integridad del sistema financiero alemán. En este sentido, se asegura de que las entidades bancarias, instituciones de servicios financieros y las aseguradoras cumplan con sus compromisos de pago. Está ubicada en Bonn, Frankfurt y está vigente desde el 2002 y regula a XTB, WH Selfinvest, y muchos más.

¿Qué requisitos debe cumplir una app financiera para estar en el Playstore?

En el Play Store existen una serie de requisitos para que una aplicación que se dedica a servicios financieros, sea vendida u ofrecida gratuitamente al público, y entre los requisitos tenemos: que no expongan a los usuarios a productos y servicios financieros engañosos o perjudiciales, que no minen criptomonedas, etc. Si la aplicación contiene o promociona productos y servicios financieros, debe cumplir con la normativa estatal y local de cualquier región o país al que se dirija su aplicación; por ejemplo, incluir la información específica exigida por la legislación local.