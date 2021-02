¡Está muy cerca! Así puedes celebrar la llegada del equinoccio de primavera desde casa

Ciudad de México.- El próximo sábado 20 de marzo será el famoso y tan esperado equinoccio de primavera, y una buena idea es comenzar a planear como se celebrará la llegada de una nueva temporada.

Gracias a que, durante este periodo, las flores comienzan a renacer, se tienen la creencia de que el equinoccio es la oportunidad perfecta para renovar energías gracias al cambio de estación y estas actividades serán perfectas para recibirla desde la comodidad de tu casa.

Llena tu casa de flores

Nada mejor que disfrutas de las flores en su mejor momento.

Camina

Puede que recorrer tu casa y otra vez no sea la idea más apetecible, por lo que tendrás que trabajar con tu creatividad para decorar y caminar tu casa del mejor ánimo.

Atrae la luz

Renueva las energías de tu hogar dejando que, entre la luz, abre las ventanas o también una opción puede ser prender unas cuantas velas.

Despídete de lo viejo

La primavera es un pretexto perfecto para darle paso a nuevo, dona la ropa que ya no uses o tira todo aquello que no te sirva o cambia tu decoración.

Respira

Deja que aire fresco del equinoccio llene tus pulmones, relájate y ve este fenómeno como la oportunidad de empezar de nuevo.

Fuente: Ecoosfera