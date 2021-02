OVNIS: ¿Realidad o ficción? Esto dice la CIA tras desclasificar documentos de 1940 a 1990

Washington, Estados Unidos.- A través de su sitio web oficial, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) publicó decenas de documentos desclasificados que hacen referencia Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) entre los años 1940 y 1990.

Para abrir con el texto, la publicación se titula: UFOs: Fact or Fiction? (OVNIS: ¿Realidad o ficción?). En la entrada da un poco de contexto sobre los documentos que exponen al público y precisan que es información recopilada desde 1940 hasta 1990.

Además, la agencia presenta su postura y punto de vista del fenómeno OVNI a través de un artículo denominado: CIA's Role in the Study of UFOs, 1947-90 (El rol de la CIA en el estudio de OVNIS, 1947-1990).

En esta entrada, la CIA abre el panorama con datos duros sobre qué piensa el pueblo norteamericano sobre el tema. En términos sencillos, alrededor de 95 por ciento de los estadounidenses han escuchado sobre OVNIS, pero solo 57 por ciento cree que son reales.

A partir del fenómeno más famoso de la historia OVNI: Roswell 1947, la CIA comenzó a llamar la atención de millones de personas en todo el mundo, principalmente, quienes creían que dentro de las instalaciones del Área 51 había secretos y hallazgos relacionados con tecnología alienígena.

A raíz de presión social, empujada principalmente por ufólogos que aseguraban que la CIA poseía información que cambiaría el rumbo de la humanidad, la agencia decidió desclasificar documentos sobre este fenómeno.

Sin embargo, la información que brinda detalles sobre la injerencia de la CIA en avistamientos OVNIS resultó ser poco relevante para los ufólogos, quienes pretendían que el gobierno revelara los "verdaderos secretos".

Para dar una breve conclusión en la entrada la CIA sostiene que, solo ha puesto una atención limitada o periférica al fenómeno OVNI desde 1947.

Sobre los documentos desclasificados, se tratan de una serie de PDFs acerca de avistamientos en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Algunos de los títulos que llevan los documentos son: Artículo de científicos alemanes sobre discos voladores, Recientes avistamientos de objetos inexplicables, Objetos voladores en España y el norte de África u Objetos voladores sobre minas belgas en El Congo.

Fuente: CIA.gov