Música, drama y esperanza: Estas son las razones por las que no te puedes perder 'Clouds'

Ciudad de México.- No hay que mejor plan para liberar todo el estrés que el trabajo en casa puede causar que una buena tarde de películas y si eres de los que ya tiene Disney Plus, no te puedes perder su nueva película, Clouds.

En los últimos días, esta película protagonizada por el actor Fin Argus y la cantante Sabrina Carpenter ha comenzado a dar mucho de qué hablar, pues quienes ya la han visto aseguran que puede derretir hasta el corazón más duro.

Foto: Clouds, Disney

Clouds es un drama adolescente basado en la vida real de Zach Sobiech, un joven que fue diagnosticado con cáncer y que a través de esta experiencia deja grandes lecciones de vida para los espectadores; si aún no decides si verla o no, estas son las dos razones más importantes por las que no te la puedes perder.

Es muy musical

Si eres de las personas que disfrutan que una película tenga un par de buenas canciones, Clouds tiene grandes momentos musicales que aportan mucho sentimentalismo a la historia.

Foto: Clouds, Disney

Su gran enseñanza

Esta película demuestra que la vida no tiene que dar giros repentinos para que comenzar a vivir las experiencias que te hacen feliz, además de que también enseña a valorar las pequeñas cosas como pasar tiempo con la familia y amigos.

Fuente: Sopitas