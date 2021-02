¡Alerta! Descubren el brazo Covid, un extraño efecto secundario de la vacuna de Moderna

Estados Unidos.- Algunas de las personas que han recibido la vacuna Moderna contra el Covid-19, han experimentado un sarpullido en el brazo que aparece de 7 a 10 días después de haber sido inmunizados.

Expertos lo están llamando el brazo Covid, el cual es un extraño efecto secundario que deja a las personas con la piel hinchada y con comezón, algunas veces acompañadas de brotes o urticaria.

Lee también: ¡Buenas noticias! Estudio revela que esta vacuna contra el Covid-19 es 99% efectiva

Según un artículo publicado en el Daily Mail, doctores mencionan que la mancha que deja, mientras que sí es considerada extraña porque no se presenta en todos, es una respuesta inofensiva del sistema inmune a la vacuna.

Esta 'mancha' se quita en menos de una semana, sin embargo, están alertando a la sociedad para que no desistan en su decisión de vacunarse por segunda vez.

Crédito: Handout y MGH

"Queremos asegurarle a la gente que este es un fenómeno conocido. Tener una mancha grande y roja en el brazo por unos días no es muy divertido pero la realidad es que no hay que entrar en pánico y no hay razón para no acudir por la segunda dosis", expresó la Dra. Esther Freeman, directora de Dermatología de Salud Global en el Hospital General de Massachusetts.

Freeman aclaró que la urticaria usualmente es roja e hinchada y algunas veces dolorosa al tacto. Esta siempre aparece en el brazo en el que se administró la vacuna. Esta reacción también se ha registrado en aquellos que han sido vacunados contra el tétano, varicela y la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubeola).

Podría interesarte: ¿Ya tienes cita? Sigue estas recomendaciones para el día de tu vacunación contra el Covid-19

El brazo Covid solo ha ocurrido en aquellos que han recibido la vacuna de Moderna, no la Pfizer, según ha sido reportado en los ensayos clínicos. Pese a esto, Freeman pide a las personas administrarse la vacuna que tengan al alcance y que no por esta razón significa que las personas deban huir de esta y aplicarse la de Pfizer.

Hasta ahora, se han reportado 14 casos a nivel global pero cree que más tendrán o tuvieron la misma reacción, solo que no la han reportado. Según doctores, se deben tomar antihistamínicos o Tylenol para ayudar al dolor pero no evitar aplicarse la segunda dosis.

No queremos que entren en pánico o que no se apliquen la segunda dosis solo por esta reacción tardía", dijo Freeman a USA Today.

Efectividad de la vacuna Moderna

La vacuna Moderna demostró tener una efectividad del 94.1 por ciento en la prevención de casos de coronavirus confirmados en laboratorio en personas que recibieron dos dosis y que no registraban evidencia de infecciones previas.

Fuente: Daily Mail y USA Today