Covid-19: Revelan eficacia de la vacuna contra el virus en menores de 16 años

Ciudad de México.- Con la segunda etapa de vacunación ya iniciada en México son muchas las preguntas que giran alrededor de este tema, una de las principales y que preocupa a muchos padres de familia es si la vacuna contra el Covid-19 es segura para los niños.

La respuesta es no, los menores de 16 años no pueden vacunarse, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las sustancias autorizadas hasta el momento no tienen ensayos clínicos que confirmen que sean seguras para los menores.

Te puede interesar: ¿Ya tienes cita? Sigue estas recomendaciones para el día de tu vacunación contra el Covid

La obtención de una vacuna para los niños debe lograr un balance entre el desarrollo del producto y dada la mayor vulnerabilidad de su organismo, la seguridad de la vacuna'', aseguran expertos de la OMS.

La falta de estudios sobre el tema se debe principalmente a que el diseño debe de ser más controlado, pues el organismo infantil es muy delicado y además, según información de los expertos, probar la vacuna en niños no es un tema de urgencia, ya que son pocos los menores que han dado positivo al coronavirus.

Te puede interesar: ¡Impactante! Científicos hallan una vacuna que reduciría el contagio de Covid-19

Sin embargo, las autoridades de salud estiman que la vacuna pediátrica contra el Covid-19 esté lista para finales del 2021 o comienzos del 2022, una vez que se haya aplicado a la mayoría de la población adulta para así tener más registro de su efectividad y de sus efecto secundarios.

Fuente: CNN, OMS