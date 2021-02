Infusiones vs té: ¿Existen diferencias entre estas dos maravillosas bebidas?

Ciudad de México.- Uno de los errores más comunes a la hora de preparar u ordenar una bebida caliente es confundir las infusiones con los té, en la gran mayoría de los casos se piensan que ambas son los mismo ya que se preparan casi de la misma forma.

Sin embargo, y aunque no lo parezca estas dos bebidas no son lo mismo y para que dejes de ser una persona más que no conoce a ciencia cierta que son, aquí podrás descubrir todas sus remarcables diferencias.

Te puede interesar: ¿Té de pétalos de rosa? Disfruta de todos los beneficios de esta bebida

Contenido

La infusión se trata de una bebida que se obtiene de extraer el sabor y aroma de hierbas, frutos, granos, semillas, entre otros ingredientes con ayuda del agua caliente, mientras que el té es solamente el líquido de cierto tipo de hierbas y plantas secas.

Procesado

Para realizar un té existen procesos previos de cultivo y de cosecha, para después ser tratada y almacenada de diferentes formas de acuerdo a si es negro, verde, rojo, entre otros y las infusiones provienen de cualquier fruto o grano sin importar si están secas o frescas.

Te puede interesar: ¿Insomnio? Esta infusión relajante te ayudará a conciliar el sueño rápidamente

Preparación

Las infusiones están listas en tiempos muy rápidos, puede tardarse entre seis a ocho minutos, algo que en los tés es diferente pues cada tipo tiene un tiempo de preparación específico para poder liberar todo su sabor y aroma.

Temperatura

En las infusiones el agua caliente basta para poder extraer los sabores, sin embargo, en el té lo idea es que se mantenga una temperatura entre los 60 y 80 grados centígrados.

Fuente: Gastrolab