¿Poco espacio? Descubre las razas de perro ideales para vivir en un departamento

Ciudad de México.- Cuando se vive en grandes ciudades, tener casas grandes con muy espacio puede ser realmente difícil, pero no por eso significa que quienes viven en departamento tengas que privarse de tener la mejor compañía, un perro.

Si eres un amante de las mascotas, pero vives en un espacio pequeño, no te preocupes más pues tu casa ya no es un impedimento para tener un fiel amigo; conoce que razas de perros se adaptarán a tu estilo de vida.

Bulldog francés

Esta raza es considerada como la estrella de los departamentos ya que no necesitan de mucho espacio para poder divertirse o entrenar sus resistentes músculos. Además, son perros que no ladran demasiado por lo que no molestarán a tus vecinos.

Galgos

A pesar de que son considerados como los perros más rápidos del mundo, estos amigos pueden adaptarse a la comodidad de un departamento ya que prefieren pasar la mayor parte del día acostado y dormitando.

Salchicha

Perfecto para pasar una tarde de películas, esta raza de perros es perfecta para espacios pequeños, sin embargo, suelen ser propensos a la obesidad por lo que es muy necesario sacarlos a pasear varias veces al día.

Yorkshire Terrier

Este amigo de grandes cejas, tiene un tamaño muy pequeño por lo que no tiene inconveniente vivir en un departamento, suelen ser juguetones, pero también aman tomar siestas.

Caniche Toy

Considerado como uno de los perros más inteligentes, esta raza es perfecta para los espacios reducidos ya que entre sus actividades preferidas esta ver la televisión y si es tu compañía mejor.

