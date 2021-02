¿Qué pasa si no se aplica la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los 21 días?

Ciudad de México.- La entrega de las vacunas de la farmacéutica Pfizer en conjunto con BioNTech ha sufrido un ligero retraso en México, por lo que las dudas sobre que pasaría si transcurren los 21 días después de la primera dosis y no se aplica la segunda, comenzaron a surgir.

¿Cuánto podría afectar eso la protección que otorga la vacuna?

De acuerdo con el doctor Isaac Chávez, la eficacia de una dosis de la vacuna de Pfizer es 52 por ciento, a los 21 días debe aplicarse la segunda para poder llegar al 95 por ciento, cada día extra que se retrase es un día con más riesgo para el personal de salud.

Señala también que, no hay información que demuestre de que la vacuna de Pfizer mantenga la protección después de 21 días de la primera dosis, por eso es indispensable aplicar la segunda dosis.

El doctor indica también que la agencia Europea dice que hasta 42 días y hace unos días, el CEO de Pfizer secundaba la moción, al igual que la CDC, que recomienda aplicar la segunda dosis en un intervalo de 21 y en un máximo de 42, pues no existe evidencia posterior a estos días.

Si se administrará después de los 42 días no requiere reiniciar el protocolo. Es decir solo aplicar la segunda dosis lo antes posible y no administrar una tercera. No hay información para saber que porcentaje de eficacia da retrasar aun más la aplicación de la segunda dosis.”.