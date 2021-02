Paracetamol: ¿En qué momentos es apto usar este popular medicamento?

Ciudad de México.- El paracetamol es un medicamento sumamente popular que, en ocasiones, ha sido objeto de constantes burlas por parte de las personas, quienes se percataron de que los doctores recurrían constantemente al uso de esta medicina, pero ¿cuál es la razón? ¿en qué momentos se debe consumir?

El paracetamol pertenece a la familia de analgésicos, y antipiréticos, por lo que es efectivo tanto para aliviar dolor y para disminuir la fiebre, por ello es que siempre es recetado cuando se presentan jaquecas, temperaturas altas y dolor de garganta. De acuerdo con datos de Medline Plus, esta medicina no es un antiinflamatorio, por lo que no es recomendable utilizarla cuando hay lesiones con inflamación.

¿Cuándo es recomendable usar paracetamol?

Dolor de cabeza Dolor dental Para inhibir síntomas de la gripe como temperatura y dolor de cuerpo cortado

Muchas personas recurren al paracetamol en caso de dolores menstruales, pero lo más recomendable en estos casos es usar ibuprofeno, como se mencionó líneas arriba, este medicamento es mejor no es un antiinflamatorio por lo que no aliviará los espasmos ni la inflamación de los cólicos por regla.

Este medicamento es tan popular porque no tiene efectos secundarios agresivos, similares a otros analgésicos como el ibuprofeno o el naproxeno, esta medicina puede ser administrada incluso en niños.

