¿Buscas empleo? Estos consejos te ayudarán a encontrarlo durante el confinamiento

Ciudad de México.- Desafortunadamente muchas personas se quedaron sin empleo como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y sobre todo por la implementación del confinamiento, pero aunque no lo parezca, este trago amargo puede ser el mejor momento para reinventarte y conseguir el trabajo de tus sueños.

Es posible que conseguir un empleo en las circunstancias actuales sea un poco complicado, pero no es imposible; estos consejos pueden ser de gran utilidad para que lo encuentres antes de lo que imaginas.

Organízate

Seguramente te has postulado para varios trabajos y puede que no te acuerdes de todos, así que lo mejor es que prepares una hoja de cálculo en el que puedas dar seguimiento a tu búsqueda de empleo.

Actualiza tu CV

Adapta tu currículum para el empleo que estás solicitando, no mandes el mismo a todos ya que puede que no sea tomado en cuenta porque no es llamativo. Utilízalo para demostrar alguna de tus habilidades.

Mejora tu presencia digital

Es momento de comenzar a actualizar tu perfil en redes sociales como LinkedIn, pero también limpia aquellas cosas que no quieras que tus futuros empleadores vean.

Socializa

La mayor para de los trabajos no se publican, comienza a relacionarte con algunas personas que sepas pueden ayudare a conseguir trabajo, pueden ser excompañeros, exclientes, exjefes, no limites tu red de contactos.

Pierde el miedo a las entrevistas

La modalidad actual es realizar entrevistas por teléfono o por videollamadas, por lo que debes comenzar a realizar cono si fueran en formato presencial, pero no olvides prepararte por si surge algún imprevisto.

Lo más importante es no perder el ánimo, siempre hay un trabajo disponible.

Fuente: Forbes