¡Consiéntelo! Este 14 de febrero hazle saber tu amor con alguno de estos regalos

Ciudad de México.- Se acerca la fecha más romántica del año, el 14 de febrero, y aunque la pandemia de Covid-19 no deja que las cosas sean como muchas parejas están acostumbradas, no quiere decir que no es posible hacer de este día algo muy especial, y que mejor que con un bonito regalo.

Mucho se habla de los regalos ideales para una mujer, pero también consentir al hombre de la relación es muy importante, pero si no tienes idea de que regalarle, estas ideas pueden ser de gran ayuda.

Loción

Aunque en realidad esto también es un regalo para ti misma por su rico aroma, darle su loción favorita es el detalle perfecto para que cada vez que tu pareja la use sea un recuerdo de tu amor hacia él.

Libros

Si tu pareja es un amante de la lectura un muy buen regalo puede ser un libro, ya sea de su escritor favorito o de alguna historia que te recuerda a su amor.

Reloj

Este tipo de regalo es perfecto para poder hacerle saber que aprecias el tiempo que pasan juntos, escoge uno que vaya con su personalidad y que sea atemporal para que lo use siempre.

Aunque parezca una locura, a los hombres les encanta recibir flores porque usualmente ellos son quienes las regalan, opta por unas rosas o un arreglo que no tenga muchos colores como el rosa o lila.

Tenis

Si tu pareja es de los que disfrutar estar en lo último de las tendencias en sneakers, este regalo es perfecto, sobre todo si es un par que desde hace mucho ha querido.

Fuente: Esquire